Bahn-Aufsichtsrat im Interview „Wenn alles nicht reicht, müssen wir darüber reden, die Bahnsanierung zeitlich zu strecken“

Die seit Jahren defizitäre DB Cargo wird für den Konzern immer mehr zur Belastung. Die Kunden kommen nicht so wie geplant, die Gewerkschaften stemmen sich gegen Reformen. Sind Sie davon überzeugt, dass Cargo die Wende schafft?

Es gibt einen großen Bedarf nach Gütern auf der Schiene, und ich glaube schon, dass DB Cargo in diesem Setting bestehen kann. Deswegen ist es sinnvoll, mit neuen Maßnahmen daran zu arbeiten, dass es wieder klappt. Die Probleme hängen auch an der maroden Schieneninfrastruktur, aber nicht allein daran. Jetzt muss jeder Stein umgedreht und alles geprüft werden: Wie werden Züge zusammengestellt, wie wird das Zugpersonal eingesetzt, wo verlaufen die Routen. Und natürlich ist das Routing komplizierter, weil die Schieneninfrastruktur insgesamt marode ist. Das sollte und ist wohl auch allen klar.