Bahn-Betriebsratschef Schwarz „Alle sind unzufrieden, überall“

Und was sind die Ideen der Mitarbeiter gegen den Schieneninfarkt?

In erste Linie geht es um Investitionen. Nur wenn Bund und Bahn mehr Geld investieren, wird die Situation besser. Es geht um zig Milliarden. Es gibt nun mal einen erheblichen Rückstau an Investitionen im Netz und bei den Fahrzeugen. Dann geht es auch um qualifiziertes Personal. Es reicht nicht aus, 20.000 neue Leute einzustellen. Die müssen auch ausgebildet werden und für eine Aufgabe geeignet sein. Wir diskutieren gerade, dass sich der Personalbedarf künftig nicht mehr an der reinen Anzahl von Beschäftigten orientieren soll, sondern an der Zahl der einsatzfähigen Mitarbeiter. Der Vorstand konnte uns solche Zahlen bis heute noch nicht liefern.