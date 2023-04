Bahn: EVG-Streik legt Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahm

Im Tarifstreit bei der Bahn hat die Gewerkschaft EVG bundesweit den Schienenverkehr weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder für Freitag von 03.00 bis 11.00 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen. Gestreikt wird bei der Deutschen Bahn(DB) und in weiteren rund 50 Bus- und Bahn-Unternehmen. Betroffen sind die S-Bahn, der Regional- und Fernverkehr. Damit müssen sich Reisende und Wochenend-Pendler wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Ein DB-Sprecher erklärte am Morgen, der Bahnverkehr der DB stehe aufgrund des Streiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) still. Die Situation an den Bahnhöfen sei aktuell ruhig.