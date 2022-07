Bahn kämpft mit Verspätungen Ein „ADAC auf Schienen“ soll Züge flottmachen

Der „ADAC auf Schienen“, so der interne Titel des Projekts, sei Teil eines Maßnahmenpakets, das den Zugverkehr stabilisieren soll. Die Bahn kämpft derzeit mit massiven Verspätungen. Im Juni lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr bei 58 Prozent – seit Jahren war die Leistung der Bahn nicht so schlecht. Auch im Regionalverkehr sank die Quote seit Langem erstmals unter 90 Prozent. Grund für die Misere sind zahlreiche Baustellen auf dem Netz, die nötig sind, um die Gleisen, Weichen und Stellwerke auf Vordermann zu bringen. Selbst Top-Manager wie Ralf Kloß von der Güterbahntochter DB Cargo verzweifelten am Zustand des Netzes.



Die Bahn hatte kürzlich angekündigt, das Schienennetz nun für ein Hochleistungsnetz vorzubereiten: Ab 2024 sollen nötige Baumaßnahmen auf den wichtigsten Korridoren nicht mehr nacheinander, sondern gebündelt abgearbeitet werden. Dafür sollen dann bestimmte Strecken wochenlang gesperrt werden. Außerdem haben sich Bund und Bahn darauf verständigt, die Strecken dann auch auf ein höheres Qualitätsniveau zu modernisieren. Dadurch soll das Netz in Zukunft weniger störanfällig werden.