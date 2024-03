Bahn-Konflikt „Das hätte die Bahn schon viel eher haben können“

Die 35-Stunden-Woche soll in mehreren Schritten eingeführt werden und ab 2029 gelten: Was passiert in der Zeit bei der Bahn?

Die Züge würden stehen bleiben, wenn von heute auf morgen jeder drei Stunden weniger arbeitet. Dieses Stufenmodell ist sinnvoll, weil so Zeit bleibt, neues Personal heranzuziehen. Die neuen Mitarbeiter müssen ausgebildet werden, Sicherheitstrainings absolvieren und Streckenkunde machen, das dauert alles. Jetzt hat die Bahn die Möglichkeit, sich nächstes Jahr auf übernächstes Jahr vorzubereiten und Personal einzustellen oder eben ihre Mitarbeiter davon zu überzeugen, freiwillig 40 Stunden zu arbeiten.