Bahn-Streik GDL kündigt neuen Streik ab Dienstagmorgen an

Die Schärfe der Tarifauseinandersetzungen ist aus Sicht des Ökonomen auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Wirtschaft schwächelt. „Der Kuchen wird ja kleiner. Das, was wir verteilen können, wird kleiner, und dann nimmt der Streit zu. Es ist viel leichter, in einer wachsenden Wirtschaft Zugeständnisse zu machen.“ Fuest fügte hinzu: „Man muss aber sagen, dass in Deutschland die Gewerkschaften insgesamt sehr vernünftig sind.“ In den zurückliegenden zehn Jahren habe es in Frankreich vier- bis fünfmal so viele Streiktage gegeben wie in Deutschland.