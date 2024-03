Bahn-Streik Habeck kritisiert Streiks: „Im Moment wird zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt“

Im festgefahrenen Streit bei der Deutschen Bahn streikt derzeit die GDL für eine Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Mittwoch: „Jedenfalls wird ein bisschen im Moment zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt beziehungsweise geworben. Und das können wir uns in der Tat im Moment nicht leisten.“ Deutschlands Wirtschaft stagniere nur. Gleichzeitig seien 700.000 offene Stellen gemeldet, womöglich seien es aber bis zu zwei Millionen. Dies Problem werde sich bei stärkerem Wirtschaftswachstum und zunehmender Alterung der Gesellschaft noch verschärfen. Das Volumen aller Arbeitsstunden reiche nicht aus. Deswegen brauche es beispielsweise finanzielle Anreize für Ältere, länger zu arbeiten, sofern sie dies wollten. Konkrete Tarifkonflikte nannte Habeck nicht. Denn nicht nur bei der Bahn wird gestreikt, auch die Lufthansa ist von mehreren Ausständen in diesen Wochen betroffen.



Forderungen nach Beschränkungen des Streikrechts in wichtigen Versorgungsbereichen wie der Bahn hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Absage erteilt. In der Vergangenheit habe man Entscheidungen getroffen, die bestimmte Bereiche öffentlicher Infrastruktur, die im Hoheitsbereich des Staates von Beamten bewältigt wurden, in privatrechtliche Strukturen überführt hätten, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. „Aber damit haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass das Streikrecht gewissermaßen dort auch möglich ist.“