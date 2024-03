Bahn-Streik Keine Streiks an Ostern? Deutsche Bahn und GDL sollen kurz vor Einigung stehen

18. März 2024

Neue Bahn-Streiks wird es in der nächsten Zeit nicht geben, die GDL und die Bahn verhandeln wieder. Bild: dpa Bild:

Die GDL und die Deutsche Bahn kehren an den Verhandlungstisch zurück, eine Einigung bereits in dieser Woche ist in Sicht. Für Reisende eine gute Nachricht: Streiks in den Osterferien sind erstmal kein Thema mehr.