Bahn-Streiks im Personenverkehr Zwei Städte werden Streik-Hotspots: Hier streikt die GDL

Interessant ist aber vor allem, dass die GDL zwei Metropolen in die engere Auswahl ihrer Streikmaßnahmen nimmt und dort offenbar Hotspots der Arbeitsniederlegungen plant: die S-Bahn Hamburg und die S-Bahn Berlin.



An dem zweitägigen Streik ab Mittwoch sollen sich gleich gleich mehrere Berufsgruppen beteiligen, an vorderster Front natürlich die Lokomotivführer und Lokrangierführer, die Hauptklientel der GDL. Aber auch Zugbegleiter, Ausbilder, Teamleiter, Disponenten, Wagenmeister, Instandhalter und Mitarbeiter in der direkten Verwaltung werden in dem Streikaufruf explizit angesprochen und zum Streik aufgefordert.