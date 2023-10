Bahn verkauft Tochter Arriva Jetzt zeigt sich, was uns die Deutsche Bahn wirklich kostet

Arriva – in den Ohren vieler Verkehrspolitiker und Verantwortlicher der Deutschen Bahn klang der Name schon immer nach der großen, weiten Welt. 2010, als der damalige Bahn-Chef Hartmut Mehdorn den Marktführer für Busreisen in Europa erwarb, war die Rede von einem „Global Player Deutsche Bahn“. Fast drei Milliarden Euro bezahlte die DB für die Briten.