Das heißt, dass die Schule bei der Ausbildung junger Menschen versagt?

So würde ich das nicht sagen. Aber so, wie sich die Gesellschaft verändert, verändern sich auch die jungen Menschen, die von der Schule kommen. Wir nehmen die Jugendlichen so, wie sie sind. Wir stehen dann als großer Ausbilder in der Verantwortung, sowohl für die fachliche Qualifizierung als auch die soziale Betreuung. Die Sozialpädagogen sind für uns jedenfalls eine gute Investition, damit die Auszubildenden ihre Lehre nicht abbrechen und wir die jungen Menschen dauerhaft an die Deutsche Bahn binden.