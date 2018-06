Machen Ihnen andere Unternehmensbereiche Sorgen, weil sie nicht genügend Personal bekommen?

Die Bahn stellt in diesem Jahr 19.000 neue Mitarbeiter ein. Außerdem investieren wir weiterhin viel Geld in den Nachwuchs, rund 4.000 Azubis und Dual Studierende starten im Herbst. Bei der Bahn gibt es alleine 50 verschiedene Ausbildungsberufe. Um die zukunftsfest zu machen, entwickeln wir gerade Inhalte weiter. In die Lehrpläne soll mehr IT, aber auch mehr Serviceorientierung.

Die Deutsche Post stellt junge Menschen in der Brief- und Paketzustellung oft nur befristet ein und macht die Entfristung der Verträge zum Beispiel davon abhängig, wie viele Tage die Beschäftigten krank waren. Ein Modell für die Bahn?

Bei der DB liegt der Anteil unbefristeter Verträge mit über 95 Prozent seit Jahren auf hohem Niveau. Eine Probezeit von sechs Monaten reicht aus, um herauszufinden, ob ein Bewerber zu uns passt und umgekehrt. Befristete Arbeitsverträge verändern das kulturelle Klima eines Arbeitgebers. Wir setzen auf langfristige Arbeitsbeziehungen. Bei der Deutschen Bahn gilt zudem eine unbefristete, lebenslange Beschäftigungssicherung.