Bahn: „Zugausfälle wegen Personalmangels wird es nicht geben“

Die Deutsche Bahn hat eine App namens DB Navigator, die zu den am meisten heruntergeladenen Apps in Deutschland gehört. Auf der anderen Seite werden Lokführern Befehle der Leitzentrale mitunter noch per Papier in den Führerstand gereicht. Wo steht die Bahn beim Thema Digitalisierung?

Der DB Navigator zeigt, dass die Deutsche Bahn die Herausforderungen der digitalen Zeit verstanden und kluge Antworten gefunden hat. Aber klar ist auch, dass der Betrieb an vielen Stellen noch zu analog arbeitet. Zuhause ist fast jeder voll digital vernetzt: Nachrichten und E-Mails auf dem Smartphone, Musik und der Wetterbericht über die Sprachbox. Aber wenn man dann nach dem Wochenende wieder ins Büro kommt, erreicht so manche der Montagmorgen-Schock. Bei der Arbeit geht es zu oft noch analoger zu als bei jedem Einzelnen zu Hause.