Bahn Warnstreik beendet: „Es ist quasi nichts mehr gefahren.“

Am Vormittag waren nach Gewerkschaftsangaben rund 25.000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn (DB) und weiteren Unternehmen an etwa 1900 Standorten am Ausstand beteiligt. Die DB erklärte nach Beginn des Streiks, der Bahnverkehr des Staatskonzerns sei eingestellt und die Bahnhöhe seien fast leer. Der Schienengüterverkehr stand ebenfalls still und in den Rangierbahnhöfen bildeten sich Staus.