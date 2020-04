Bahnchef im Homeoffice „Es funktioniert! Und zwar besser als gedacht“

Welche Lehren ziehen Sie aus Ihrer Homeoffice-Zeit? Was nehmen Sie mit in die Zeit nach Corona?

Nicht nur ich, sondern ganz viele Führungskräfte und Mitarbeitende erleben ja gerade einen digitalen Schub in Sachen 'Arbeit und Zusammenarbeit 4.0'. Ich bin überzeugt, dass wir uns ganz viel davon auch in der Zeit nach Corona erhalten werden. Einfach weil es funktioniert und weil es effektiv und effizient ist. Um das zu unterstützen, werden wir technisch an einigen Stellen bei Konferenzsystemen und Videoanlagen nachrüsten – erste Aufträge sind schon ausgelöst. Aber die wichtigste Lehre für mich ist eigentlich eine andere und betrifft nicht das, was ich gemacht, sondern das, was ich vermisst habe.