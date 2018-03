Bahngeschäft: Siemens und Alstom besiegeln Fusionspläne

Vor allem in Asien und Afrika, aber auch in Süd- und Nordamerika sowie einigen Ländern Südosteuropas konnte der Zug-Riese, der aus dem Zusammenschluss der zwei größten chinesischen Bahnunternehmen hervorgegangen war, bereits zahlreiche Bestellungen an Land ziehen - von Hochgeschwindigkeits- bis zu Metrozügen. Auch Richtung Westeuropa strecken die Chinesen bereits die Fühler aus und unterhalten unter anderem ein Vertriebsbüro in Wien.