Bahnstreik aktuell Schon wieder Streik: Das müssen Bahnreisende und Pendler jetzt wissen

Bahnkunden und Pendler müssen stark sein: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) streikt aktuell. Diesmal dauert die Arbeitsniederlegung sechs Tage an, nämlich von Mittwoch, 24. Januar, bis Montag, 29. Januar. Noch am vergangenen Freitag hatte die Deutsche Bahn der Gewerkschaft GDL ein neues Gegenangebot vorgelegt. Darin bot der Konzern unter anderem eine Absenkung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde an. Die Offerte hatte die GDL am Montag als nicht ausreichend zurückgewiesen und in der Folge erneut zum Streik aufgerufen.