Bahnstreik Claus Weselsky: „Nächster Streik wird härter und länger“

Der parallele Streik beim Nahverkehrsunternehmen Transdev wurde am Freitag vorzeitig abgebrochen, da der GDL zufolge ein neues Angebot zur Arbeitszeitverkürzung vorliegt. Die Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich ist eine Kernforderung der GDL in der Tarifrunde. Die Bahn lehnt dies auch angesichts des Arbeitskräftemangels ab. Sie hatte zuletzt aber mehr Wahlmodelle zwischen Urlaub oder mehr Geld in Aussicht gestellt, was die GDL völlig unzureichend nannte.