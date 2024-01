Bahnstreik „Der Normalzustand der Bahn ist dem Streikzustand sehr ähnlich“

1994 besaßen noch 12.000 Firmen Anschlüsse an das Schienennetz. Jetzt sind es noch gerade mal 2000. Es ist somit strukturell gar nicht möglich, mehr Güter auf die Bahn zu bringen. Das Netz ist bereits hoffnungslos überlastet. Noch ein Grund dafür: Gab es 1994 noch über 130.000 Weichen und Kreuzungen, sind es heute noch um die 70.000 Weichen. Das hat Folgen: Züge können sich nicht mehr überholen, nicht ausweichen. Verspätungen, Unzuverlässigkeit sind zwangsläufig. Sie werden zur Normalität. Die Bahn ist eigentlich ein robustes System. Sie hat mal perfekt funktioniert, wie ein Uhrwerk. Bei einer guten Uhr kann man ein paar Rädchen ausbauen, sie funktioniert dann immer noch. Bei der Bahn aber hat man nach der Bahnreform 1994, die das Unternehmen an die Börse bringen sollte, überall gespart, immer mehr Rädchen ausgebaut, so dass diese Bahn nun in einem wohl irreparablen Zustand ist.



Wäre eine Lösung mehr Wettbewerb? Muss das Quasi-Monopol der Bahn fallen?

Das halte ich für kontraproduktiv. Das bedeutet in aller Kürze: noch mehr Bürokratie, noch mehr Probleme bei der Fahrplangestaltung, noch mehr Wirrwarr bei der Fahrplangestaltung und den Fahrpreisen. Außerdem: Die Privaten wollen und müssen aus ökonomischen Gründen zu den Hauptverkehrszeiten ihre Züge auf jenen Strecken einsetzen, die attraktiv sind. Wer aber legt fest unter den Konkurrenten, wer dieses lukrative Zeitfenster bedienen darf? Und noch etwas: Was hat die Privatisierung und mehr Wettbewerb etwa in Großbritannien gebracht? Entgleisende Züge, horrende Fahrpreise, sinkende Fahrgastzahlen, Stilllegung von Strecken, weniger Züge.