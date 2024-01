Bahnstreik Die Suche nach dem Weselsky-Blocker

Ob die eher kleineren Eingriffe wie durch die Union vorgeschlagen an der Streikmacht einer GDL aber viel ändern würden, das scheint zweifelhaft. Dass etwa eine Schlichtung die Parteien nicht automatisch zueinander führt, haben die Parteien dieses Arbeitskampfs vielfach demonstriert. Ende 2020 versuchte der damalige brandenburgische Ministerpräsident Mathias Platzek schon früh im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft als Schlichter zu vermitteln. Wochen später erklärten die Bahn und GDL-Führer Weselsky den Versuch für gescheitert. Zum Streik rief er trotzdem auf, mehrmals.



An der Dauer und Häufigkeit eines Arbeitskampfes würden „Notdienste“ und „Streikvorlauf“ sowieso wenig ausrichten. Hier wären größere Eingriffe ins Gesetz nötig, etwa Streikverbote an bestimmten Tagen oder in bestimmten Regionen. Bahnexperte der Grünenfraktion im Bundestag, Matthias Gastel, hält solche Einschränkungen für „wenig praktikabel“, sagt er. „Ein Stellwerk ist an Streiktagen entweder besetzt oder eben nicht besetzt“, sagt Gastel. Er lehnt Einschränkungen beim Streikrecht generell ab. Auch juristisch würden derlei schwerwiegende Eingriffe vor Gericht wenig erfolgreich sein, vermutet etwa Politikwissenschaftler und Streikexperte Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel. Seit Jahren beobachtet er, wie Wirtschaftsverbände und Teile der Politik das Streikrecht eingrenzen wollen. „Wegen des Gebots der Tarifautonomie sehe ich auch dieses Mal wenig Spielraum“, sagt Schroeder.