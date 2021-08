Bahnstreik und Hafenstau Die nächste Störung der Lieferkette

Auch die chemische Industrie ist bereits in Alarmbereitschaft. Über 200 Millionen Tonnen an Chemikalien bewegte die Branche in Deutschland im Jahr 2019, rund zwölf Prozent davon werden über die Schiene transportiert, heißt es vom Verband der Chemischen Industrie (VCI). Für einige Stoffe sei der Transport per Bahn grundsätzlich vorgeschrieben. Die Branche sei daher auf „reibungslose Abläufe im Bahnverkehr angewiesen“, warnt der Verband.



Wie lange die Streiks der GDL andauern werden, lässt sich heute nur erahnen. Die Wirtschaft fürchtet bereits eine Renaissance der Streiks von 2014/15. Damals bestreikten die Lokführer die Deutsche Bahn nahezu neun Monate lang in Etappen. In der Summe waren die Lokführer 21 Tage im Arbeitskampf – und sorgten so laut Schätzungen von Ökonomen für einen volkswirtschaftlichen Schaden von rund 100 Millionen Euro am Tag.