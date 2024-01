Bahnstreik Weselsky sieht die Öffentlichkeit auf der Seite der GDL

Die Bahn lehnte die Vorschläge der GDL als Grundlage für weitere Verhandlungen ab. Es handele sich lediglich um die „Wiederholung altbekannter Maximalforderungen“, sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen. „Was die Deutsche Bahn AG macht, ist nichts anders als die wiederholende Ablehnung aller Forderungen“, kritisierte GDL-Chef Claus Weselsky am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Bahn bewege sich nur millimeterweise.



Lesen Sie auch: Warum Arbeitnehmer trotz Streik in der Pflicht stehen ins Büro zu fahren



Auf die Frage, wann die Gewerkschaft wieder verhandeln werde, sagte der Gewerkschafter: „Sobald die Deutsche Bahn vom hohen Ross herunter kommt.“ Dem Magazin „Stern“ sagte der GDL-Chef zur Länge des Bahnstreiks: „Das ist verhältnismäßig, das ist zulässig, das ist rechtmäßig.“ Zur Kritik an seiner Person sagte er: „Es ist nicht so, dass der Weselsky streikt. Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner streiken in diesen sechs Tagen.“