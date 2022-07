Bahntickets Das 69-Euro-Ticket setzt falsche Prioritäten

Ich liebe Zugfahren durch Deutschland – und die urbane Mobilität in Berlin: Ich steige Mal in den Bus, Mal in die U- oder S-Bahn. Ich fahre mal mit dem Rad oder dem eigenen Elektroroller. Ich setze mich mal in ein WeShare-Auto von Volkswagen oder stelle mich auf einen Tretroller von Tier. Die Verkehrsvielfalt in der Hauptstadt ist so groß, dass ich auf ein eigenes Auto verzichten kann. Und ich tue es gerne.