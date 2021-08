Bahnverkehr Streik bei der Bahn beendet – Betrieb läuft wieder an

Die Bahn sieht das anders. An dem Streik hätten sich rund 5400 der insgesamt 19.700 Lokführer beteiligt, hieß es am Freitag in einer ersten Bilanz des bundeseigenen Unternehmens. Darüber hinaus seien lediglich 120 Mitarbeiter in Stellwerken, der Instandhaltung und im Service an Bahnhöfen im Ausstand gewesen. Die zeige, dass in der Infrastruktur anders als von der GDL beabsichtigt „so gut wie niemand gestreikt“ habe, sagte eine Bahnsprecherin.



Auch aus den Regionen wurde am Morgen berichtet, dass der Zugverkehr sich normalisiert hat. Im Osten der Republik, der besonders stark von dem Streik betroffen war, seien keinen Ausfälle mehr zu erwarten, sagte ein Bahnsprecher. „Im Großen und Ganzen sieht das sehr gut aus.“ In Hamburg waren die S-Bahnen wieder planmäßig unterwegs. Bei der Berliner S-Bahn sei der Betrieb sehr gut angelaufen, hieß es. Lediglich auf zwei Linien komme es noch vereinzelt zu Einschränkungen.