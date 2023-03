Baidus KI-Konkurrent Hohn und Spott für Chinas „Ernie Bot“

Vor allem eine Aussage des Baidu-Gründers Li gefiel den Anlegern ganz und gar nicht. Dabei war er immerhin ehrlich: „Ich kann nicht sagen, dass wir vollständig bereit sind“, so Li. „Ernie Bot“ werde jetzt enthüllt, weil der Markt danach verlange. ChatGPT sei eine „hohe Messlatte“. Tests mit dem „Ernie Bot“ hätten gezeigt, dass er „noch nicht perfekt“ sei. Dabei gilt das bekanntlich auch für ChatGPT. Das populäre Programm von OpenAI hat Macken und gilt als „work in progress“. Im direkten Vergleich sah Baidu trotzdem schlecht aus.



Was Beobachter bei der Baidu-Präsentation besonders störte: Li interagierte nicht live mit „Ernie Bot“. Stattdessen spielte er vorbereitete Anwendungsbeispiele ab. „Ernie Bots“ Oberfläche sieht übrigens fast genauso aus wie ChatGPT: In einer Art Chat-Feld kann man dem Programm Fragen stellen und Antworten erhalten und Arbeitsaufträge erteilen. So wurde zum Beispiel gezeigt, wie „Ernie Bot“ den bekannten chinesischen Science-Fiction-Roman „Three-Body Problem“ zusammenfasst. Das Tool wurde auch nach biografischen Daten des Autors gefragt. Diese Aufgabe hätte jedoch auch mit einer herkömmlichen Suchmaschine schnell gelöst werden können.