Bain-Chef über Zölle, Digitalisierung, KI „25 Prozent aller Arbeitsplätze sind in Gefahr“

Wie verändert die Digitalisierung Ihre Arbeit als Berater?

Wir investieren massiv in das Thema Digitalisierung, etwa in unsere Digital Discovery Hubs in San Francisco, Berlin und London. Und wir erweitern unsere Beratungsangebote ständig, vor allem in dem wir Kooperation und Partnerschaften mit anderen Firmen aufbauen. Kein Unternehmen kann in der heutigen digitalen Welt alles alleine machen, die anpassungsfähigsten werden gewinnen und diejenigen, die ihr Ökosystem aus Spezialisten gut managen können. Unser Kern bleibt aber bei allen Veränderungen die Strategieberatung, das wird und kann keine Maschine und kein noch so guter Algorithmus leisten.