Balearen-Urlaub trotz Corona Das neue Gesicht Mallorcas

Die Rückkehr der Touristen soll die Malaise beenden, erwartet Inselpräsidentin Francina Armengol. „Mallorca erwartet euch schon“, rief sie den Urlaubern zu, als die Insel vorige Woche in fast allen Teilen Europas ihren Status als Risikogebiet verlor. „Jetzt geht es wieder aufwärts, denn wir sind wieder ein sicheres Ziel“, so die sozialistische Politikerin. Ähnlich freuen sich die großen Touristikunternehmen. „Mallorca steht vor einem spürbaren Aufschwung“, sagt Alltours-Inhaber Verhuven. „Wir haben am Samstag 20 Maschinen ab Düsseldorf ins Programm genommen und Montag schon einige ausgebucht“, so der Unternehmer. FTI will im Rahmen seiner Offensive „Happy Spanien Days“ 100 Häuser öffnen und Marktführer Tui gar bis zu rund 900 Hotels.