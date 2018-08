Balkonien statt Spanien Deutsche bleiben wegen Hitze zu Hause – Reiseveranstalter leiden

Kurzentschlossene neigen nach Erkenntnissen der GfK-Konsumforscher in heißen Sommern eher zu Ferien im eigenen Land. „Unser regelmäßiges Konsumenten-Panel zeigt, dass in Jahren mit besonders schönem Sommerwetter in Deutschland der Trend etwas nach oben zeigt, Urlaub im eigenen Land zu machen“, sagte GfK-Tourismusexperte Roland Gaßner. „Es ist vorstellbar, dass dieser Sommer für das Last-Minute-Geschäft in Richtung Mittelmeer nicht so erfolgreich wird“.