Leider wirkt er nur so. Verstopfte Straßen gehören in Deutschland zum Alltag. Und das bleiben sie auch. Denn die neuen Angebote verändern zwar die Städte, entschärfen punktuell neuralgische Stellen, bringen Spaß, sind mitunter ökologisch sinnvoll und ein Milliardengeschäft. Doch das zentrale Verkehrsproblem lösen sie nicht: 18,4 Millionen Deutsche pendeln, das heißt, sie müssen vom Wohnort zur Arbeit in eine andere Gemeinde fahren. Die Entfernung beträgt im Schnitt rund 17 Kilometer. Spätestens im Winter oder bei Regen macht die keiner mit dem Tretroller. Die Menschen sitzen entweder zusammengepfercht in einer notorisch unzuverlässigen Regionalbahn oder im eigenen Auto im Stau. Hip ist diese Realität bis auf Weiteres gar nicht. Höchstens höllisch.