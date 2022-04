Balzli Direkt: Elon Musk ist ein Totengräber der Aktionärsdemokratie

Zu seinen beliebtesten Tatorten gehören auch Toiletten. Elon Musk bricht gerne Tabus. Er kifft im Radiostudio, terrorisiert Mitarbeiter mit unpopulärem Mikromanagement – und kommuniziert offen, dass er auf dem stillen Örtchen die lautesten Tweets ausscheidet. Der Tesla-Gründer leidet an Twitterö und macht daraus kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil. Er will mit der Plattform weltweit das Recht auf Free Speech sichern. Und so kauft sich der reichste Mann der Welt für 44 Milliarden Dollar ein Trophy-Asset, mit dem er in der Liga der Superreichen alle aussticht. Villen und Yachten waren gestern, Medienunternehmen sind es heute. Einen Machtfaktor zu besitzen, krönt das Ego. Mr. Amazon Jeff Bezos machte es mit der „Washington Post“ vor.