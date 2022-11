Baubranche Gibt es bald wieder Handwerker?

„Für Sanierungs​- und Verschönerungsarbeiten, die tausende Euro kosten und nicht ​unausweichlich sind, ​zeigen die Daten einen Einbruch der Nachfrage, wie er so drastisch noch nie in den Daten vorkam, die seit Mitte der 2000er erhoben werden“, sagt Schoenmakers. Gespart wird nach den Analysen von Hase&Igel vor allem bei kosmetischen Bauvorhaben, wie neuen Fußböden oder Treppen. Auch das Interesse an Badsanierungen ist seit Juli deutlich zurückgegangen.