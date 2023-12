Bauindustrie: „Den Wohnungsbauunternehmen springen reihenweise die Kunden ab“

Ausbleibende Aufträge, viele Stornierung, rekordtiefe Stimmung: Die Lage im deutschen Wohnungsbau wird immer trüber. Im November klagten 49,1 Prozent der Unternehmen über einen Auftragsmangel, nach 48,7 Prozent im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage mitteilte. Damit stieg der Anteil bereits den achten Monat in Folge. Auftragsstornierungen setzten mehr als jedem fünften Unternehmen zu: Der Anteil lag im November bei 21,5 Prozent und damit fast so hoch wie im Vormonat (22,2 Prozent). „Den Wohnungsbauunternehmen springen reihenweise die Kunden ab“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Die hohen Baukosten und das aktuelle Zinsniveau lassen viele Bauherren verzweifeln.“ Viele Projekte rechneten sich unter diesen Bedingungen schlicht nicht mehr und müssten zurückgestellt oder gestrichen werden.