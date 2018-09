Baukonzern Hochtief bei Abertis-Übernahme offenbar auf der Zielgeraden

In den kommenden Wochen solle eine Holding-Konstruktion auf den Weg gebracht werden, in die die von Hochtief eingesammelten Abertis-Anteile eingebracht werden sollen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Hochtief, der spanische Mutterkonzern ACS und Abertis wollten sich nicht äußern, von Atlantia war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.