Baukonzern: Hochtief will australische Tochter Cimic komplett übernehmen

Der Essener Baukonzern Hochtief will seine australische Tochter Cimic vollständig übernehmen. Das Kaufangebot an die Anteilseigner der restlichen 21,4 Prozent werde maximal 940 Millionen Euro kosten, teilte Hochtief am Mittwoch mit. Der Konzern bietet 22 australische Dollar für die Cimic-Aktien, das ist ein Aufschlag von einem Drittel auf den Schlusskurs an der Börse in Sydney am Mittwoch.