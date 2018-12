Bausparkasse Wüstenrot übernimmt Konkurrenten

Deutschlands zweitgrößte Bausparkasse Wüstenrot schluckt einen weiteren kleinen Konkurrenten. Die Tochter des Finanzkonzerns W&W verspricht sich von der Übernahme der Aachener Bausparkasse einen Ausbau des Geschäfts über Versicherungs-Vermittler, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die angeschlagene Aachener verkauft Bausparverträge unter anderem über den Außendienst der neun Versicherer, denen sie bisher gehörte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart, hieß es in der Mitteilung. Er dürfte aber angesichts der finanziellen Lage der Aachener Bausparkasse niedrig sein. Sie hatte in den vergangenen Jahren rote Zahlen geschrieben und erwartete auch für 2018 ein negatives Teilbetriebsergebnis.