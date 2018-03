Bahnausfälle in NRW: Fernbusse sind keine Alternative

So kam es zu einem Gesetz, das bis heute Bestand hat und den Nahverkehr vor den Fernbussen weitestgehend schützt. Demnach dürfen Fernbusse im Linienverkehr nur fahren, wenn sie per Definition dem Fernverkehr zuzuordnen sind. Ausgeschlossen sind also Fernbus-Verbindungen, die dem öffentlichen Nahverkehr Konkurrenz machen würden. Und das „ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt“. So steht es im Personenbeförderungsgesetz.