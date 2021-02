Bayer Wann ist das Glyphosat-Drama endlich vorbei?

Im Juni vergangenen Jahres schöpften sie Hoffnung. Bayer hatte mit den Klägeranwälten einen Vergleich in Höhe von etwa zehn Milliarden Dollar ausgehandelt. Sind die Glyphosat-Rechtsrisiken erst einmal abgeräumt, so das Kalkül vieler Anteilseigner, könnte auch die Bayer-Aktie wieder durchstarten. Doch es kam anders: Der zuständige US-Bundesrichter Vince Chhabria lehnte den Vergleich ab. Anfang Februar hat sich Bayer mit den Klägeranwälten auf einen neuen Vergleichsvorschlag geeinigt, über den Chhabria nun erneut entscheiden muss. In Leverkusen hoffen sie, dass es innerhalb von 30 Tagen, also sehr bald, zu einer mündlichen Anhörung kommt. Ob das tatsächlich passiert, liegt allerdings im Ermessen des Richters.