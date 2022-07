Beckerbillett „Wir wollen die Letzten sein, die noch Tickets in Europa drucken“

Lehmann ist ein Stück weit der Tradition verpflichtet. Je nachdem wie man rechnet, ist Beckerbillett 130 Jahre alt. 1892 wurde die Buchdruckerei Hugo Becker gegründet. Während des Zweiten Weltkrieges kam das Geschäft zum Erliegen. 1947 ging es wieder so richtig los, die Militärregierung in Hamburg suchte jemanden, der Kinokarten drucken konnte, vergab die Lizenz an das Familienunternehmen und schloss die Firma wieder ans Stromnetz an. Lehmanns Urgroßvater machte die neu entstandene Abteilung für Rollenbilletts zu einem eigenständigen Unternehmen.