Begeisterung vs. Sicherheitsbedenken E-Tretroller polarisieren in Tel Aviv

In US-Städten wie Los Angeles und Miami seien die E-Tretroller schon sehr beliebt, sagt der Geschäftsmann. In New York gebe es noch Zulassungsprobleme - obwohl das Verkehrsmittel für den Big Apple ideal wäre. „Unsere Subway ist völlig überfüllt, der Autoverkehr ist ein Desaster - wir brauchen neue Wege, um Menschen zu transportieren.“ Das Wichtigste sei, die richtigen Regeln zu entwickeln. „Wenn man aus dem Beispiel von Tel Aviv nützliche Lehren ziehen kann, könnten diese auch in New York oder Deutschland wertvoll sein“, sagt Tusk. „Es gibt viel Gutes und viel Schlechtes.“