Die EU will die illegale Zuwanderung über Belarus zu stoppen. Darin herrscht Einigkeit. „Wir sehen uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) während des jüngsten EU-Gipfels in Luxemburg. Dabei nennt er Staatschef Alexander Lukaschenko „nichts anderes als den Chef eines staatlichen Schleuserrings“. Lukaschenko lässt Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten und Nordafrika in sein Land einfliegen, um sie dann nach Polen, Lettland oder Litauen weiterzuschicken. Mehr als 4300 Menschen gelangten so bisher auch nach Deutschland. Das soll nun ein Ende haben. „Wir sind nicht länger bereit, zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt – Fluggesellschaften – die damit auch noch Geld verdienen“, gibt sich Deutschlands Chefdiplomat kämpferisch.