Benchmarking im Fußball Die wirtschaftlichen Schwachstellen der Bundesliga

Der sportliche Erfolg kann aber auch einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftskraft der Vereine haben. Denn die Topklubs spielen auch auf internationaler Ebene. So steckt der FC Bayern München mehr Geld in den Kader, um beispielsweise in der Champions League Titel zu gewinnen. In dem von Bain gemessenen Punkt Kadereffektivität befindet sich der Rekordmeister nur knapp vor dem Relegationsplatz. Zur Beurteilung hat die Unternehmensberatung die erreichte Punktzahl der vergangenen Saison in Verhältnis zum Aufwand für das Spielerpersonal gesetzt. Der aktuell abstiegsbedrohte VfL Bochum hat die effektivste Kaderzusammenstellung.