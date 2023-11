Benkos Rückzug bei Signa Diese deutschen Städte trifft das Benko-Beben

Berlin:



Ähnliche Probleme wie in Hamburg sind derzeit auf den Signa-Baustellen in Berlin zu beobachten. Etwa beim „P1“ in der Passauer Straße in Schöneberg. Gegenüber dem Kaufhaus KaDeWe, an dem Signa Prime ebenfalls beteiligt ist, wurde ein jahrzehntealtes Parkhaus abgerissen. Auf einer Nutzfläche von 20.000 Quadratmetern soll ein neuer Gewerbekomplex entstehen. Vor knapp einem Jahr wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ wurden inzwischen aber alle Signa-Bauprojekte in der Hauptstadt gestoppt. Die Fondsgesellschaft Commerz Real will ein Hochhaus in Berlin nun in Eigenregie bauen und hat Signa kurz vor Baustart die Kündigung geschickt.