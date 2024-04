Benzinpreis: „Wir kämpfen mit einer echten Verknappung und zusätzlich mit einem Gefühl der Verknappung“

Haben die Kundinnen und Kunde Verständnis für die aktuell hohen Preise?

Bisher haben wir noch keine Beschwerden erhalten. Das war aber nicht immer so, am Ende wird die Wut meistens bei der Person rausgelassen, die am ehesten greifbar ist und am wenigsten etwas für die Preise kann. Also dem Angestellten an der Tankstelle. Dabei hängen viele verschiedene Player am Markt – das führt zu einer unübersichtlichen Gemengelage. Die Tankstellen sind die Zwischenhändler und setzen nicht die Preise.