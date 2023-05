Die berühmte Concorde in Berlin? Ja! Bereits 1976, kurz nachdem der Überschallflieger den Flugbetrieb offiziell aufgenommen hatte, landete sie im Rahmen einer Werbeaktion eines Möbelhauses in Tegel. In späteren Jahren war die Landung der Concorde in Tegel nicht mehr möglich. Der Grund: Lärmschutz für die Anwohner des city-nahen Flughafens.

Bild: Andreas Gehrke