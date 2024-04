Berliner Start-up Forsa-Konkurrent Civey rettet sich selbst

Unter Aufsicht des vom Insolvenzgericht eingesetzten Sachwalters Rüdiger Wienberg von der Kanzlei hww waren in dem Verfahren verschiedene Rettungsoptionen für Civey ausgelotet worden. So sollen mehrere Beteiligungsgesellschaften und Family Offices Interesse an einem Einstieg signalisiert haben. „Es ist strategisch, aber auch wirtschaftlich die beste Lösung, wenn Gründer und Management die Mehrheit am Unternehmen besitzen“, begründete Mütze die nun gefundene Lösung.