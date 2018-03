Berliner „Werkbundstadt“: Zukunftsvisionen aus Backstein

Die neue Werkbundstadt soll an die Berühmtheit der Weißenhofsiedlung anknüpfen. Diese entsprach der damaligen Vorstellung von modernem Wohnen. Auf einem nahezu gleichgroßen Grundstück hatte der Werkbund 1927 in Stuttgart 33 Gebäude errichtet. Sie boten Platz für 60 Wohnungen. In 90 Jahren änderten sich die Ansprüche an das Wohnen in der Stadt. Die Werkbundstadt bietet in ihren 38 Gebäuden fast doppelt so viele Wohneinheiten wie damals in Stuttgart und verkörpert so das Motto: Siedlung war gestern. Die Stadt ist morgen.