Bertelsmann: RTL verkauft nach gescheiterter TV-Fusion Sender M6 doch nicht – Aktien fallen

Nach der gescheiterten Fernsehfusion in Frankreich will RTL seinen TV Sender M6 nun doch nicht verkaufen. Man halte an der 48,3 prozentigen Beteiligung fest, teilte die Bertelsmann-Tochter am Montagabend mit. Die Aktien von M6 sind im frühen Handel in Paris um fast sieben Prozent gefallen. RTL-Titel geben 2,1 Prozent nach.