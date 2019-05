Berufskraftfahrer gesucht Mit Botschafterin und Fahrschulen gegen den Lkw-Fahrermangel

Zudem beschäftigt die Nagel-Group in jedem ihrer Logistikstandorte so genannte Fahrerbetreuer. Einer von Ihnen ist Kai Sauter. Der 43-jährige Speditionskaufmann ist Fahrerbetreuer in der schwäbischen Niederlassung Bad Grönebach. Ein Problem, mit dem sich Sauter immer wieder konfrontiert sieht, ist die Scheu der älteren Fahrer vor der Digitalisierung in der Branche. Die reicht mittlerweile von GPS-gesteuerten Tempomaten, über elektronische Temperatursteuerung des Laderaums bis hin zu automatischen Abstandsreglern und MDE-Geräten für die Erfassung der Ware beim Be- und Entladen. „Viele haben den Smartphone-Hype nicht mitgemacht und Angst davor, bei den Geräten zu versagen. Das schreckt ab,“ weiß Sauter. Es gebe gestandene Mannsbilder, die zugeben, dass ihnen das alles zu kompliziert ist, sagt der Betreuer aus dem Allgäu. Mit der Trucker-Serie „Auf Achse“, die von 1978 bis 1996 in der ARD in 86 Folgen ein abenteuerlich-romantisches Fernfahrerleben zeichnete, hat der Beruf des Kraftfahrers ohnehin nichts mehr zu tun. Sauter: „Manfred Krug und sein Kollege nahmen sich morgens den Schlüssel und einen Lieferschein, stiegen auf den Bock, gaben Gas und fuhren sorgenfrei in den Sonnenaufgang.“