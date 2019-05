Berufskraftfahrer gesucht Mit Botschafterin und Fahrschulen gegen den Lkw-Fahrermangel

Frauen als Lkw-Fahrerinnen sind für die Programm-Strategen des Privatsenders Kabel eins offenbar ein lukratives Geschäft. Noch in diesem Jahr will der Sender eine neue Staffel seiner Doku-Serie „Trucker Babes“ auf den Bildschirm bringen. Mit Einschaltquoten von im Schnitt 1,22 Millionen, was einem Marktanteil von 3,6 Prozent entspricht, ist „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“ laut Senderangaben die beste Kabel-eins-Eigenproduktion seit mehr als sechs Jahren.