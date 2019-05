„Besser als erwartet“ FlixBus feiert gelungenen Start in den USA

FlixBus habe neue Zielgruppen erschlossen, fast 65 Prozent aller Passagiere in den USA seien vorher noch nie mit dem Fernbus gereist. Vor allem Studenten sind eine Zielgruppe, die FlixBus in den USA besonders umwirbt und die sich von dem Versprechen „bus travel in the US from just 2,99 Dollar“ besonders angesprochen fühle. Derzeit baue das Unternehmen „viel Overhead für eine spätere Expansion in den USA“ auf, sagt Schwämmlein. Ohne diese Kosten für das Headquarter in Los Angeles würde das Geschäft in dem wichtigsten Markt Kalifornien „wahrscheinlich profitabel – nach nur einem Jahr“, erwartet Schwämmlein.